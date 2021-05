De Olympische Spelen blijven de komende jaren op dezelfde, vertrouwde manier te zien bij de NOS en Discovery / Eurosport.

Akkoord

Vandaag kondigen beide partijen dat er een akkoord is bereikt over een nieuwe sublicentie voor de NOS voor de Olympische Spelen van 2022 (Peking) en 2024 (Parijs). Daarmee is de volledige toegang tot de Olympische Spelen gegarandeerd via de publieke omroep, Eurosport en de streamingdienst discovery+. “De Nederlandse kijker kan de komende jaren blijven genieten van ieder sportmoment, iedere atleet en iedere medaille op alle mogelijke platforms“, aldus beide partijen in een persbericht.

Sublicentie

Discovery verleent een sublicentie aan de NOS van de televisie- en radiorechten voor het uitzenden van de Olympische Winterspelen Peking 2022 en de Olympische Spelen Parijs 2024. De overeenkomst houdt in dat de NOS de Spelen van Peking 2022 en Parijs 2024 live kan uitzenden op televisie en op NOS.nl, de NOS-app en NPO Start. Voor Parijs 2024 heeft de publieke omroep een extra digitale stream.

Discovery

Bij Discovery zullen de Spelen volledig te volgen zijn via hun nieuwe streamingsdienst discovery+, Eurosport.nl en de Eurosport App Eurosport.com en op tv via Eurosport 1 en 2. Discovery zal exclusief live schansspringen en biatlonevenementen uit Peking 2022 laten zien, evenals exclusieve verslaggeving van sportklimmen, skateboarden, surfen en golfen vanuit Parijs 2024.

Bestaande afspraken

Deze overeenkomst bouwt voort op bestaande afspraken, aangekondigd in 2017, waarbij Discovery de audiovisuele rechten in sublicentie heeft gegeven aan de NOS voor de Olympische Winterspelen PyeongChang 2018 en Olympische Spelen Tokio 2020, die deze zomer plaatsvinden.