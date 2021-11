De NOS is deze maand met iets nieuws begonnen: het NOS Nieuws van de Week. NOS Nieuws van de Week is een wekelijks digitaal journaal van tien minuten voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Voorlopig gaat het nog om een experiment, bedoeld voor taalcursisten.

Drie onderwerpen

In elke aflevering komen drie nieuwsonderwerpen aan bod, uitgelegd in makkelijke taal. Ook houden de makers rekening met de toon, het tempo, het gebruik van filmpjes en met de vormgeving. De eerste NOS Nieuws van de Week-uitzending is hier te bekijken.

Stichting Lezen en Schrijven

Er zijn in ons land 1,8 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Voor hen is het nieuwe journaal bedoeld. “In het afgelopen anderhalf jaar hebben we, in nauw contact met de Stichting Lezen en Schrijven en de doelgroep, onderzocht wat de behoefte is en op welke manier laaggeletterden het nieuws willen ontvangen. Er zijn vele gesprekken geweest en we hebben testuitzendingen gemaakt. Die hebben we laten zien aan mensen die taallessen geven én aan mensen die taallessen volgen. Zo hebben we het format van NOS Nieuws van de Week ontwikkeld“, aldus de NOS op haar website.

Online

De journaals worden niet uitgezonden op tv: ze zijn alleen online, op YouTube, te vinden. Eerst via een zogeheten besloten link. “In een volgende fase hopen we dat het NOS Nieuws van de Week zich verder verspreidt. Dan zullen we de afleveringen op een openbare YouTube-link zetten.”, aldus de NOS

Meer informatie via de website van de NOS.