NOS: Mustafa Marghadi nieuwe correspondent Zuidoost-Azië

Mustafa Marghadi wordt de nieuwe NOS-correspondent in Zuidoost-Azië. Hij volgt per 1 november Annemarie Kas op, die voor NRC als correspondent aan de slag gaat in het Verenigd Koninkrijk. De standplaats van Marghadi wordt Jakarta.

Italië

Marghadi (38) was de afgelopen vier jaar correspondent van de NOS in Italië. Daarvoor werkte hij voor het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co (NOS/NTR) en was hij presentator bij NOSop3 en Klokhuis (NTR). Marghadi startte zijn NOS-carrière als redacteur voor het toenmalige NOS Headlines.

“Blij en trots”

“Ik ben blij en trots dat ik opnieuw een uitdagende rol kan vervullen bij de beste nieuwsorganisatie van Nederland”, zegt Mustafa Marghadi over zijn overstap. “In een regio waar een aantal van de belangrijkste thema’s van de komende decennia (klimaatverandering, economische ongelijkheid, de invloed van China vs VS) een hoofdrol zullen spelen. Ik verheug me erop om zoveel mogelijk mensen in de regio te spreken, en te leren kennen, zodat ik een zo helder en compleet mogelijk beeld voor de mensen in Nederland kan bieden.”

