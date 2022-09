Vanaf 7 september keert het NOS Nieuws van de Week terug op tv en is het te zien op nog meer lokale en regionale zenders dan voorheen. Nieuw zijn de regionale omroepen RTV Drenthe en Omroep West en de lokale omroepen ZO!34 (Emmen) en Omroep Tilburg die het NOS Nieuws van de Week in hun programmering opnemen. Daarnaast blijft het journaal wekelijks verschijnen op YouTube.

Makkelijke taal

Het NOS Nieuws van de Week is een journaal in makkelijke taal en met extra uitleg. Niet iedereen kan het nieuws altijd even goed volgen. Of ze het nieuws nu tot zich nemen via tv, radio of sociale media. In het NOS Nieuws van de Week komen elk week drie nieuwsonderwerpen aan bod zoals de energietoeslag, drukte bij huisartsen of minder vliegtuigen vanaf Schiphol. Sommige begrippen worden extra uitgelegd door de presentator en er wordt rekening gehouden met woordkeuze, tempo en het gebruik van beeld.

Giselle van Cann, plaatsvervangend hoofdredacteur NOS Nieuws: “We hebben gemerkt dat het Nieuws van de Week een behoefte vervult bij een groot aantal mensen. Het is van belang dat we de doelgroep zo goed mogelijk weten te bereiken, dus we zijn erg blij dat steeds meer lokale en regionale omroepen ervoor kiezen om de samenwerking aan te gaan.”

Kijken

Vanaf 7 september wekelijks te zien bij RTV Drenthe, Omroep West, Den Haag FM, Bollenstreek Omroep, Omroep Tilburg, ZO!34 en Omroep Venlo. Vanaf 7 september elke woensdag om 17:00 op YouTube.