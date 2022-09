Streekomroep ZO!34 uit Emmen en lokale omroep RTV Borger-Odoorn gaan vanaf 1 september verder onder de naam ZO!34. Dat hebben de beide omroepen samen besloten. Eerder dit jaar waren de eerste gesprekken over een fusie al op gang gekomen.

“Blij”

Niels Alberts, voorzitter van ZO!34, is blij met de fusie. “Borger-Odoorn is een gemeente met veel historie en cultuur, waar we nu nog weinig te vinden zijn”, aldus Alberts op de website van ZO!34. “Naast dat het een mooi gebied is, brengt het samengaan ons ook nieuwe vrijwilligers met kennis van zaken die wij hier nog niet hebben. We voegen die kennis en kunde dan ook graag samen met wat we hier al hebben opgebouwd.” Alberts stelt dat met de fusie en de komst van deze vrijwilligers er een grotere impact gemaakt kan worden en er meer mogelijkheden zijn om het bereik in de regio te vergroten.

Onderkomen in Emmen

De vrijwilligers die de overstap willen maken nemen hun intrek in het Hospershuis, in Emmen. De lokale omroep van Borger-Odoorn is recentelijk nog verhuisd naar een nieuw onderkomen.

Podcast

In de ZO!34 podcast ‘Opstaan Doe Je Zo’ vertelt Niels Alberts over de fusie en de totstandkoming daarvan. De podcast kan je hier beluisteren.