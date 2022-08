Steeds meer lokale omroepen zoeken de samenwerking op om gezamenlijk een streekomroep te vormen.

Van lokale omroep naar streekomroep

Streekomroepvorming is een middel om lokale omroepen te professionaliseren, met als doel de realisatie van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA). In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de lokale stakeholders hebben de lokale omroepen in de periode 2016- 2017 een landkaart opgesteld die leidend is bij de geleidelijke omvorming van de huidige ongeveer 240 individuele omroepen naar ongeveer 80 gefuseerde of samenwerkende lokale ‘streekomroepen’. Het proces voor de vorming van streekomroepen vordert gestaag.

Drenthe

In de provincie Drenthe gaan de lokale omroepen ZO!34 ((Emmen/Coevorden) en RTV Borger-Odoorn werken aan de vorming van een streekomroep. De eerste gesprekken hiervoor zijn volgens regionale omroep RTV Drenthe al gestart. De raamprogrammering van ZO!34 is op bepaalde uren al te horen op de frequentie van Borger-Odoorn.

Noord-Brabant

Ook in Noord-Brabant zijn de eerste stappen gezet voor de vorming van een streekomroep. De radiostudio van de lokale omroep Asten-Someren trekt in bij de lokale omroep van Helmond: DitIsHelmond. Volgens het Eindhovens Dagblad is de kans aanwezig dat ook lokale omroep DMG uit Deurne bij de fusie-omroep aansluit.