Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 februari staat NPO 3FM in het teken van de zeroes met de Zeroes Top 1003. In deze lijst zijn de favoriete hits uit de zeroes te horen.

Zeroes Top 1003

Op maandag 13 februari start de Zeroes Top 1003 met de allerbeste tracks uit de zeroes. De lijst, gekozen door de 3FM-luisteraar, is tot en met vrijdag 17 februari te horen. Rob en Wijnand & de Ochtendshow ontvangt die week iedere ochtend tussen 08.00 en 09.00 uur een iconische gast uit de zeroes. Zo komt Jean Marie Pfaff, onder andere bekend van de zeroes hitserie ‘De Pfaffs’ langs, net als Henkjan Smits die in de zeroes furore maakte bij Idols, maar ook Jan Peter Balkenende, Patrick Lodiers en Kabouter Plop zijn gasten die voorbijkomen in de Zeroes Top 1003-week.

VoorAan

De lijst is tot 23.00 uur te horen, daarna komen bij 3FM-dj’s Jamie en Olivier in VoorAan de nummers voorbij die de lijst nét niet hebben gehaald, afgewisseld met de beste live-optredens uit de zeroes. Op donderdag 17 februari presenteren zij een uitgebreide special over één van de meest legendarische albums uit de zeroes: Discovery van Daft Punk.

We Want More Zeroes

Ook na de Zeroes Top 1003 staat het decennium bij 3FM in de schijnwerpers tijdens het We Want More Zeroes-uur. Gepresenteerd door ochtend-dj’s Rob Janssen en Wijnand Speelman, samen met Jorien Renkema. Elke werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur zijn de beste zeroes tracks te horen om de werkdag goed te beginnen.

De Zeroes Top 1003 is van maandag 13 tot en met vrijdag 17 februari van 09.00 tot 23.00 uur te horen op 3FM, 3FM.nl en via de 3FM-app. Live luisteren kan via deze link.