Met de komst van Mai Verbij naar NPO 3FM is de weekendprogrammering van de zender compleet. Mark van der Molen en Mai Verbij presenteren vanaf zaterdag 7 januari de nieuwe middagshow Mark & Mai. Rámon Verkoeijen is op de weekenddagen van 10.00 tot 13.00 uur te horen met zijn eerste eigen show Rámon.

Jamie en Olivier doordeweeks late night op 3FM

3FM-dj’s Jamie Reuter en Olivier Bakker presenteren vanaf maandag 2 januari een nieuwe late avondshow genaamd VoorAan (PowNed). De show is van maandag tot en met donderdag van 22.00 tot 01.00 uur te horen. Jaimy de Ruijter (BNNVARA) is daardoor een uur langer te horen op de zender, van 19.00 tot 22.00 uur.

Het weekend van NPO 3FM ziet er vanaf 7 januari als volgt uit:

Vrijdag

06.00 tot 09.00 uur – Rob Janssen en Wijnand Speelman met Rob & Wijnand en de Ochtendshow

09.00 tot 10.00 uur – We Want More Zeroes (KRO-NCRV/AVROTROS)

10.00 tot 12.00 uur – Jorien Renkema met Het Betere Werk (AVROTROS)

12.00 tot 13.00 uur – Timur Perlin met Requestival (BNNVARA)

13.00 tot 16.00 uur – Ivo van Breukelen (KRO-NCRV)

16.00 tot 19.00 uur – Eddy Keur met Keur in de Middag (PowNed)

19.00 tot 22.00 uur – Jamie Reuter en Olivier Bakker met AvondVrijdagShow (PowNed)

22.00 tot 01.00 uur – Eva Koreman met 3voor12 Radio (VPRO)

Zaterdag

01.00 tot 04.00 uur – NPO Campus

04.00 tot 07.00 uur – Luc Sarneel (BNNVARA)

07.00 tot 10.00 uur – Mart Meijer en Sophie Hijlkema met Mart & Sophie (AVROTROS)

10.00 tot 13.00 uur – Rámon Verkoeijen met Rámon (BNNVARA)

13.00 tot 16.00 uur – Mark van der Molen en Mai Verbij met Mark & Mai (BNNVARA)

16.00 tot 19.00 uur – Yoeri Leeflang met De Verlanglijst (AVROTROS)

19.00 tot 22.00 uur – Vera Siemons met Vera On Track (NTR)

22.00 tot 01.00 uur – Justin Verkijk met The Beat (NTR)

Zondag

01.00 tot 04.00 uur – NPO Campus

04.00 tot 07.00 uur – Luc Sarneel (BNNVARA)

07.00 tot 10.00 uur – Mart Meijer en Sophie Hijlkema met Mart & Sophie (AVROTROS)

10.00 tot 13.00 uur – Rámon Verkoeijen met Rámon (BNNVARA)

13.00 tot 16.00 uur – Mark van der Molen en Mai Verbij met Mark & Mai (BNNVARA)

16.00 tot 19.00 uur – Yoeri Leeflang (AVROTROS)

19.00 tot 22.00 uur – Vera Siemons met Vera On Track (NTR)

22.00 tot 01.00 uur – Veronica van Hoogdalem en Vincent Reinders met Wat Anders (Omroep ZWART)