NPO 3FM van start met actie Serious Request: Lifeline

Vandaag gaat NPO 3FM van start met Serious Request: Lifeline. De actie duurt nog tot en met 24 december.

Te voet

In de week voor kerst trekken er drie teams met 3FM-dj’s te voet door Nederland, in estafettevorm. Zij lopen één route van Goes naar Groningen, terwijl ze 24/7 live radio maken en acties bezoeken die luisteraars organiseren. Hiermee halen ze samen met de rest van Nederland geld op om jonge mensen te beschermen tegen mensenhandel.

Goes

De dj’s starten vanmiddag op de Grote Markt in Goes en eindigen op kerstavond op de Ossenmarkt in Groningen, waar de eindshow plaatsvindt en waar de opbrengst van 3FM Serious Request: Lifeline bekend wordt gemaakt. Alle informatie over de route vind je hier.

Volgen

De actie is te volgen via NPO 3FM , NPO 1 Extra en via de website van de radiozender. De televisiezender NPO 1 Extra is gedurende de maand december via vrijwel alle aanbieders van digitale televisie te zien in het basispakket. Zo is de zender te zien bij Ziggo kanaal 128, T-Mobile kanaal 273 en KPN kanaal 42. Overige kanaalnummers vind je hier.

Vlaanderen

In Vlaanderen gaat vandaag de actie ‘De Warmste Week’ van start op VRT Studio Brussel. Tijdens De Warmste Week gaat Studio Brussel tot en met 24 december onafgebroken radio maken. De drie dj’s die zeven dagen lang verzoekplaten van luisteraars zullen draaien als soundtrack bij De Warmste Week zijn Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns. Meer informatie op de website van de radiozender.

Video: