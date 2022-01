Vrijdag 7 januari zendt NPO 3 FM de Mama Appelsap Top Honderdduizend uit. De lijst is vrijdag te horen tussen 12.00 uur en 16.00 uur op de jongerenzender.

Mama Appelsapjes

Inmiddels heeft NPO 3FM-dj Timur Perlin al meer dan honderdduizend zogenaamde Mama Appelsapjes gedraaid: liedjes waarin net even iets anders gezongen lijkt te worden dan

de bedoeling is. Tijd om de mooiste op een rij te zetten in de Mama Appelsap Top Honderdduizend!

Week

In elk programma komt deze week een klassiekertje voorbij en tot en met donderdag 6 januari kan er gestemd worden op de beste Mama Appelsapjes aller tijden via 3fm.nl/stem.

Luisteren

Op vrijdag 7 januari zet Timur tussen 12.00 en 16.00 de vijftig door de luisteraar als beste gekozen voor je op een rij in de Mama Appelsap Top Honderdduizend. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Video: