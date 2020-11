NPO-app nu ook beschikbaar via Mediabox Next van Ziggo

De NPO-app is vanaf vandaag beschikbaar voor Ziggo-klanten met een Mediabox Next. Naast het aanbod van NPO Start is ook het aanbod van NPO Plus, tegen betaling, te raadplegen via deze app.

“Gewend”

“Het Nederlandse publiek is gewend om on demand te kijken en wil dat gewoon met de afstandsbediening rechtstreeks op de eigen televisie kunnen doen. Dat de NPO-app nu ook op de nieuwste Ziggo-mediabox beschikbaar is, gaat heel veel Nederlandse huishoudens helpen om nog makkelijker alle NPO-programma’s te kunnen kijken op een zelfgekozen moment”, aldus Martijn van Dam, binnen de Raad van Bestuur van de NPO verantwoordelijk voor distributie en technologie.

Aanbod

Via NPO Start is het hele aanbod van de Nederlandse Publieke Omroep gratis terug te vinden. Honderdduizenden programma’s, van het NOS Journaal tot Boer Zoekt Vrouw en van Wie Is De Mol tot Zondag Met Lubach. De meeste programma’s zijn met deze app onbeperkt te vinden, maar voor sommige series geldt dat ze maar zeven dagen te zien zijn. Gebruikers die inloggen kunnen verder kijken waar ze gebleven waren, ook op een ander apparaat, en krijgen persoonlijke aanbevelingen waardoor ze nieuwe programma’s van de NPO kunnen ontdekken.

NPO Plus

Kijkers die al die programma’s onbeperkt willen terugkijken en daarbij ook complete seizoenen van populaire series willen bingen, kunnen terecht bij de extra dienst NPO Plus. Zonder reclame, voor 2,95 euro per maand heb je al toegang tot deze veelgebruikte streamingdienst, waar series als Killing Eve, Klem, Flikken Maastricht en talloze detectives en films te vinden zijn, naast uiteraard het complete aanbod van NPO Start.

