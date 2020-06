NPO experimenteert met nieuwe kijkervaring via NPO Samen

NPO gaat een nieuwe kijkervaring toevoegen: samen online televisie kijken onder de noemer NPO Samen.

Samen online kijken

De nieuwste functionaliteit van de Nederlandse Publieke Omroep maakt het voor iedereen mogelijk om via NPO Start met meerdere mensen tegelijk een NPO-programma te kijken, én er via de webcam samen direct over te chatten. Daarmee brengen we Nederland nog meer in verbinding, juist nu contact met elkaar zo belangrijk is.

Corona

Hoewel de coronamaatregelen langzaam wat soepeler worden, verblijven de meeste Nederlanders noodgedwongen vaker thuis. Alleen, met vrienden, huisgenoten, klasgenootjes of familieleden. “Gelukkig blijven we ondanks de beperkingen op vele manieren verbonden met elkaar, veelal dankzij allerlei online toepassingen. NPO.nl/Samen is zo’n nieuwe toepassing. Het is de nieuwste manier van samen tv beleven, die in ieder geval de komende drie maanden via de computer en de laptop is te gebruiken.”, aldus de NPO in een persbericht.

Alleen via de website

NPO Samen is voorlopig een experiment en ‘de komende maanden beschikbaar voor vele programma’s’, aldus de makers. De functie is alleen beschikbaar via de website van NPO Start, niet in de apps voor mobiele apparaten of Apple TV.

Sceenic

Voor de functionaliteit is samengewerkt met Sceenic, een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van interactieve kijkmethodes.

Meer informatie over NPO Samen vind je hier.