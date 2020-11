Tot en met vrijdag 13 november is op NPO FunX de lijst DiXte 1000 te horen. De lijst is vanmorgen om 9 uur van start gegaan.

De DiXte 1000 is in het weekend van 09.00 tot 19.00 uur te horen en op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. De presentatie is in handen van verschillende FunX-dj’s, waaronder: Giorgio Hokstam, Sander Bellekom, Youssef Koukouh, Patricia Gruber en Susanne Potiek. Maandagochtend 9 november maakt Fernando Halman in Start op FunX bekend welke 5 tracks onderling gaan strijden om de eerste positie in de FunX DiXte 1000. Vanaf dan kunnen luisteraars stemmen op de top 5 via de website van de radiozender.

DiXte 1000 Avondshow

Na de DiXte 1000 is van maandagavond tot en met donderdagavond om 19.00 tot 23.00 uur de DiXte 1000 Avondshow op FunX te horen. De show wordt gepresenteerd door Sander en Youssef. Ze draaien tracks uit de FunX DiXte 1000 van die dag, testen de muziekkennis van het publiek en spelen spelletjes met luisteraars en verschillende artiesten, waaronder Bizzey, ADF Samski en Bryan MG.

De radiozender is te beluisteren via de FM in de vier grote steden, DAB+, (digitale) kabelradio en via Internet.

