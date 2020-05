NPO Radio 2 in het teken van de Songfestival Top 50

NPO Radio 2 staat vandaag, vrijdag 15 mei, in het teken van de Songfestival Top 50. De lijst wordt vanavond tussen 18.00 – 22.00 uur uitgezonden.

“Haalt het goede gevoel naar Nederland”

“Het Eurovisie Songfestival mag dan wel verplaatst zijn naar volgend jaar, NPO Radio 2 haalt het gevoel alsnog naar Nederland, inclusief ‘may I have your votes, please“, zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2. Luisteraars konden de afgelopen periode stemmen op de nummers.

ABBA

De hoogste positie in de lijst is voor ABBA met Waterloo. Waterloo blijkt na bijna een halve eeuw nog steeds niet aan kracht te hebben ingeboet: ABBA won met het tot klassieker uitgegroeide lied het Eurovisie Songfestival in 1974. Het nummer markeerde ook de internationale opmars van deze Zweedse hit-machine. ABBA is met 22 nummers vertegenwoordigd in de meest recente editie van de NPO Radio 2 Top 2000.

Hollands glorie

Op de tweede plaats van de Songfestival Top 50 staat Arcade van Duncan Laurence, die vorig jaar in Tel Aviv ervoor zorgde dat Nederland na 44 jaar weer het Eurovisie Songfestival won. Ook de nummer drie komt van eigen bodem: Calm After The Storm van The Common Linnets, in 2014 goed voor een tweede plaats tijdens het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen. De Nederlandse Songfestival-deelnemers Teach-In (1975) en Anouk (2013) zijn eveneens in de top 10 vertegenwoordigd. In totaal telt de Songfestival Top 50 veertien noteringen van eigen bodem.

Top 50

De Songfestival Top 50 is vrijdag 15 mei te horen op NPO Radio 2, van 18.00 tot 22.00 uur. De presentatie is in handen van de dj’s Bart Arens, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof. De gehele lijst vind je hier.

Luisteren kan via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie via de website van de radiozender: http://www.nporadio2.nl

Sociale media: