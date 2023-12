De gehele lijst van de 25e editie van NPO Radio 2 Top 2000 is bekend gemaakt. Ook is de winnaar van de Top 2000 Award bekend gemaakt. De gehele lijst vind je hier.

Hofleveranciers

Queen prolongeert de titel van belangrijkste hofleverancier: de band staat er net als vorig jaar 36 keer in. Nummer twee is The Beatles met 28 noteringen en dat zijn er drie minder dan in 2022. De derde plaats is voor ABBA met 25, evenveel als vorig jaar. Van de Nederlandse artiesten staat BLØF het vaakst in de lijst met 17 nummers, gevolgd door Golden Earring(s) en De Dijk met ieder 15.

Award

De NPO Radio 2 Top 2000 Award gaat dit jaar naar Maan en Goldband. Hun nummer Stiekem is de hoogste nieuwe binnenkomer in de 25e editie van de NPO Radio 2 Top 2000. De song was het afgelopen jaar een enorme hit en debuteert in de lijst der lijsten op positie 180.

Stijgers

505 van Arctic Monkeys stijgt de meeste plaatsen: van 1992 naar 381, een verschil van 1611 posities. Ook Zeit van Rammstein klimt flink: nu op 361 en dat is 1327 plaatsen hoger dan vorig jaar. The Loneliest van Måneskin wint 1284 plekken en is nu te vinden op 432. Taylor Swift maakt een flinke opmars: zij ziet het aantal noteringen ten opzichte van vorig jaar verdubbelen van 6 naar 12 en al haar songs die in 2022 in de lijst stonden stijgen. Hoogst genoteerd is All Too Well op 177.

Top 2000 Café

Toegangsbewijzen voor het Top 2000 Café waren uitsluitend online verkrijgbaar en zijn nu uitverkocht. Kaartjes geven ook toegang tot de spiegeltent bij Beeld & Geluid en de speciale Top 2000 Expo over de geschiedenis van de lijst.

Opening

De NPO Radio 2 Top 2000 wordt uitgezonden van eerste kerstdag tot en met oudejaarsavond, vanuit het Top 2000 Café in Hilversum. Bart Arens trapt de lijst ook dit jaar weer af met een spectaculaire show, te zien op maandag 25 december om 00.00 uur op NPO 3. Vervolgens start Jeroen van Inkel de nummer tweeduizend in: New York Minute van Don Henley.

Kijken en luisteren

Luisteren kan via NPO Radio 2 via onder andere FM, DAB+ en Internet. De uitzendingen zijn ook live te volgen via televisiezender NPO 1 Extra. Deze zender is onder andere te zien via KPN, Ziggo en Odido op kanaal 81. De zender is ook te bekijken via Internet.