Ook deze maand staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage. Zo zijn onder andere Cartoonito, NPO 1 Extra en ONS de zogenaamde zenders van de maand in de maand december.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Cartoonito

Bij aanbieder Odido is Cartoonito de zogenaamde zender van de maand. “Deze veelzijdige zender biedt een mix van grappige en onbezorgde tekenfilms voor het hele gezin, met bekende sterren zoals Tom & Jerry en Mr. Bean.“, aldus de aanbieder. De zender is te zien via kanaal 18. Daarnaast is bij Odido de zender ONS tijdelijk te zien in het digitale basispakket via kanaal 377.

NPO 1 Extra

Bij CAI Harderwijk is NPO 1 Extra tijdelijk te zien in het digitale basispakket. Te zien zijn onder meer 3FM Serious Request van 17 tot en met 24 december en de NPO Radio 2 Top 2000 van 25 tot en met 31 december. De zender is te zien via kanaal 36

ONS

Bij aanbieders Odido, SKV en KPN is tv-zender ONS te zien in het digitale basispakket in december. Meer hierover lees je hier.

192TV

Eerder was al bekend geworden dat 192TV bij KPN de zender van de maand is en te zien is via kanaal 42.