NPO Radio 2 Top 2000 Award voor rockband DI-RECT

De NPO Radio 2 Top 2000 Award gaat dit jaar naar DI-RECT. De Haagse band is met Soldier On de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000. Het nummer staat op de twaalfde plaats. In het NPO Radio 2-programma De Wild In De Middag is vanmiddag de volledige Top 2000 onthuld.

In de schijnwerpers

NPO Radio 2 zet met de Top 2000 Award jaarlijks een Nederlandse artiest of band extra in de schijnwerpers. Eerdere winnaars zijn Danny Vera en Davina Michelle. Eerder was al bekend geworden dat Danny Vera met het nummer “Rollercoaster” de nieuwe nummer 1 is in de “lijst der lijsten”.

Nieuwe binnenkomers

Ook de op één na hoogste binnenkomer in de ‘lijst der lijsten’ komt dit jaar van eigen bodem: Door De Wind van Miss Montreal, op 29. Blinding Lights van The Weeknd is op 98 de hoogste niet-Nederlandse nieuweling. De top 5 van nieuwe binnenkomers wordt gecompleteerd met Impossible van Nothing But Thieves op 180 en Ze Huilt Maar Ze Lacht van Maan op 356.

Opening op tv

De uitzending van de Top 2000 begint op eerste kerstdag om 00.00 uur. NPO Radio 2-dj Bart Arens verzorgt met een spectaculaire mash-up van Top 2000-hits de opening, die dit jaar grootser dan ooit zal zijn en ook op tv is te volgen – aansluitend op Hekkensluiters (NTR) op NPO 3. Vervolgens start Jeroen van Inkel de nummer 2000 in: Can’t Get It Out Of My Head van Electric Light Orchestra.

De gehele lijst is te bekijken op nporadio2.nl.

