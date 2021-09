NPO Radio 2 vernieuwt programmering in ochtend, avond en weekend

NPO Radio 2 vernieuwt in oktober de programmering in de vroege ochtend, de avond en in het weekend.

Giel Beelen

Giel Beelen is vanaf maandag 4 oktober elke werkdag met zijn show Giel (BNNVARA) te horen van 22.00 tot 00.00 uur. Desiree van der Heiden presenteert van dinsdag tot en met vrijdag het nieuwe vroege ochtendprogramma DagNacht (PowNed), van 04.00 tot 06.00 uur. Van der Heiden, nu nog op NPO 3FM, begint dinsdag 19 oktober bij NPO Radio 2. Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof luiden vanaf vrijdag 8 oktober op vrolijke wijze het weekend in.

Ruud de Wild

Ruud de Wild keert maandag 4 oktober terug op de zender als presentator van De Wild in de middag (KRO-NCRV), van maandag tot en met donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur. Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof maken vanaf 8 oktober elke vrijdag Wout & Frank (BNNVARA). Van 16.00 tot 20.00 uur presenteren zij ‘het ultieme weekendprogramma waarin iedereen straalt’. Gijs Staverman laat aansluitend twee uur lang de lekkerste discomuziek horen tijdens Stavermans Disco (KRO-NCRV).

Eddy Keur presenteert in de nacht van vrijdag op zaterdag de nieuwe muziekshow Eddy’s Nachtwacht (PowNed), van 00.00 tot 02.00 uur. Shay Kreuger en Morad El Ouakili (BNNVARA) verhuizen naar de zaterdagavond en zijn tijdens de NPO Radio 2 Soul Night te horen van 18.00 tot 20.00 uur.

PAUL!

De VrijZaZo Show (vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.00 uur) wordt opgevolgd door PAUL! (AVROTROS) met Paul Rabbering. Op zondag verruilt Frank van ’t Hof het programma Hofleverancier van de Liefde voor Het Platenpaleis (BNNVARA), vanaf 10 oktober van 12.00 tot 14.00 uur. Martine ten Klooster gaat van de zondagavond naar zondagmiddag, met het muziekprogramma Martine In De Middag (EO), van 16.00 tot 18.00 uur.

Op zondagavond is Leo Blokhuis (BNNVARA) te horen van 18.00 tot 21.00 uur. Van 21.00 tot 00.00 uur wordt de Albumshow met Corné Klijn (AVROTROS) uitgezonden. In de nacht van zondag op maandag presenteert Jeroen van Inkel vanaf 00.00 uur drie uur lang Van Inkels Choice (BNNVARA), gevolgd door Wildgroei (BNNVARA) met Evert Duipmans en Jeroen Mulder tot 06.00 uur.

Kijk voor het volledige schema op nporadio2.nl.