Private Investigations van Dire Straits is de nummer één van de Evergreen Toplijst van de Jaren 80 van NPO Radio 5. De door luisteraars samengestelde lijst vormt de afsluiting van De Week van de Jaren 80 en is vrijdag 26 mei te horen van 06.00 tot 20.00 uur op NPO Radio 5.

Top 3

Op de tweede plaats en van eigen bodem: Over De Muur van Klein Orkest. The Winner Takes It All van ABBA staat op de derde plek. Dire Straits weet de top 10 twee keer te behalen: Brothers In Arms is de nummer vier.

“Prachtig”

“Het is en blijft natuurlijk de lijst van de luisteraars, maar ik vind het prachtig dat de meeste stemmers voor Private Investigations van Dire Straits hebben gekozen. Een dijk van een plaat en een waardige afsluiter van een mooie muzikale week, waarin onze dj’s veel positieve reacties mochten ontvangen”, zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 5.

Luisteren

De Evergreen Toplijst van de Jaren 80 start vrijdag 26 mei om 06.00 uur met We All Stand Together van Paul McCartney. De volledige lijst is te vinden op de website van de radiozender.