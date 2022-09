Hotel California van Eagles is de nieuwe nummer 1 van de Evergreen Toplijst van de Jaren 70 van NPO Radio 5. De door luisteraars samengestelde lijst vormt de afsluiting van De Week van de Jaren 70 en is vrijdag 23 september te horen van 06.00 tot 20.00 uur op NPO Radio 5.

Nieuwe nummer 1

Du van Peter Maffay, dat de Evergreen Toplijst van de Jaren 70 de afgelopen twee jaar aanvoerde, staat nu op de tweede plek. De derde plaats is voor One Way Wind van The Cats. Er staat meer Hollands glorie in de top 10: Radar Love van Golden Earring eindigt op positie 9 en Voor Haar van Frans Halsema op 10.

Luisteren

De Evergreen Toplijst van de Jaren 70 start vrijdag 23 september om 06.00 uur met de klassieker Sugar Baby Love van The Rubettes. Luisteren kan via DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

De volledige lijst is te vinden op nporadio5.nl.