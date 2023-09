NPO Radio 5 staat van zaterdag 16 tot en met vrijdag 22 september weer in het teken van De Week van de Jaren 70. Zeven dagen lang draaien de dj’s klassiekers uit de seventies. Van Eagles tot Kate Bush, van The Carpenters tot Fleetwood Mac en van ABBA tot The Cats.

Opening

Jan Rietman opent De Week van de Jaren 70 op zaterdag 16 september om 06.00 uur. De hele week draaien de dj’s onder meer hun favoriete singles uit de seventies. Ze laten eerst de bekende A-kant horen, later gevolgd door de doorgaans minder befaamde B-kant, die vaak onterecht onbekend is. Ook is er aandacht voor typische jaren 70-zaken, van woon- en modetrends tot belangrijke nieuwsgebeurtenissen.

Stemmenspel

Tijdens De Week van de Jaren 70 kunnen luisteraars meedoen aan Het Stemmenspel. In elk programma zijn drie bekende stemmen uit het verleden te horen met de vraag wie deze stemmen zijn.

Toplijst

Afsluiter van De Week van de Jaren 70 is de door de luisteraars samengestelde Evergreen Toplijst van de Jaren 70, te horen op vrijdag 22 september van 06.00 tot 20.00 uur. Stemmen kan van zaterdag 16 september 08.00 uur tot en met woensdag 20 september 12.00 uur via de website van de radiozender. Luisteren kan via DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.