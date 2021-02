NPO Radio 5 week in teken van 75 jaar Arbeidsvitaminen

NPO Radio 5 viert van maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari 75 jaar Arbeidsvitaminen (AVROTROS). De dj’s van de verschillende omroepen maken een week lang Arbeidsvitaminen-uitzendingen rond het jubileum van ’s werelds langstlopende landelijke radioprogramma.

Verzoeknummers

De NPO Radio 5-presentatoren draaien van maandag tot en met donderdag tussen 06.00 en 20.00 uur verzoeknummers van luisteraars en bedrijven, zoals dj Hans Schiffers dat tijdens de reguliere Arbeidsvitaminen, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur, ook doet.

Toplijst

Op de jubileumdag zelf (vrijdag 19 februari) komt ‘de moeder aller verzoekplatenprogramma’s’ de hele dag live vanuit de voormalige AVRO-studio in Hilversum, vanwege de markante vorm ook bekend als de Vioolkist. Van 06.00 tot 16.00 uur is de Toplijst van de Arbeidsvitaminen te horen, met daarin de mooiste liedjes uit 75 jaar legendarische radiohistorie.

Hans Schiffers onthult vrijdagochtend een bijzonder kunstwerk dat 75 jaar Arbeidsvitaminen letterlijk in beeld brengt. Vanaf 16.00 uur wordt het jubileum bekroond met optredens van artiesten als George Baker, Peter Koelewijn, Gerard Joling en Tribute To The Cats Band.

