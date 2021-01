75 jaar Arbeidsvitaminen wordt gevierd door AVROTROS op NPO Radio 5

Dit jaar bestaat het radioprogramma Arbeidsvitaminen 75 jaar. De AVROTROS staat hier in februari uitgebreid bij stil.

Geboorte

Op 19 februari 1946 klonk ‘Go Ahead’ van The Columbia Orchestra op de radio en de eerste uitzending van Arbeidsvitaminen was geboren. In 2021 bestaat het AVROTROS-radioprogramma Arbeidsvitaminen precies 75 jaar. Dit grootse en bijzondere jubileum wordt in de week van 15 februari uitgebreid gevierd op NPO Radio 5. Alle dj’s van deze zender maken die week speciale uitzendingen van Arbeidsvitaminen.

Jubileumdag

Op de jubileumdag zelf – 19 februari – is Arbeidsvitaminen een dag lang te horen met vaste presentator Hans Schiffers. Op deze dag onthult hij ook een bijzonder groot eerbetoon, waarmee de 75 Arbeidsvitaminen-jaren letterlijk in beeld worden gebracht.

“Guinness Book Of World Records”

Presentator Hans Schiffers: ‘’Arbeidsvitaminen is het langstlopende landelijke muziek-radioprogramma van de wereld en heeft daarmee een mooie plek in het Guinness Book Of World Records. Het is uniek dat een radioprogramma al 75 jaar zo’n groot succes is. De kracht zit in mijn ogen vooral in hoe het programma zich heeft meebewogen door de jaren heen, zonder de identiteit van het programma te verliezen. Met grote liefde en diep ontzag presenteer ik dan ook het programma dat ik ‘de moeder aller verzoekplatenprogramma’s’ noem. Ik ben heel trots op dit jubileum.’’

Arbeidsvitaminen

In 75 jaar Arbeidsvitaminen hebben verschillende presentatoren het programma gepresenteerd. De laatste jaren lag de presentatie o.a. in handen van Wim Rigter, Gerard Ekdom, Jan Steeman en Hans Schiffers. Het programma is elke werkdag tussen 9-12 uur.

Meer informatie op de website van NPO Radio 5.