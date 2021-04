NPO telt af naar het Eurovisie Songfestival 2021

Via de NPO zijn de komende periode veel programma’s te zien en te horen die in het teken staan van het Eurovisie Songfestival.

Programma’s

Over een maand, op zaterdag 22 mei, vindt de finale plaats in Ahoy Rotterdam. De Nederlandse Publieke Omroep telt de komende weken in tal van programma’s af naar de halve finales en de eindshow, die naar verwachting door 180 miljoen kijkers in tientallen landen wordt gevolgd.

“Enorm naar uitkijken”

Shula Rijxman, voorzitter van de raad van bestuur van NPO: “Het Eurovisie Songfestival is een groots, verbindend muziekspektakel waar vele Nederlanders enorm naar uitkijken, samen met talloze andere liefhebbers van over de hele wereld. Een festijn dat meer is dan een eenmalig tv-programma of een concert. Een tombola van muziekstromingen en vele culturele uitingen: dans, theater, muziek, maar ook innovatie en technologie op gebied van tv-productie. En daar hoort natuurlijk een rijke NPO-programmering bij: via tv, radio, online en on demand. Goedemorgen Nederland, Tijd voor MAX, De Vooravond en Op1 komen de hele Songfestivalweek live uit Rotterdam en ook NPO Radio 2 doet uitgebreid verslag ter plekke. De komende weken brengen we in tal van uitzendingen iedereen samen: jong, oud, alle kleuren, alle geluiden. Het is de publieke omroep op zijn best; van oudsher de thuishaven van het Eurovisie Songfestival.”

