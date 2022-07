In het kader van een project van NPO Innovatie gaat omroep NTR deze zomer zes weken live op het streamplatform Twitch.

Streamers

Drie populaire Twitch-streamers – Saar, Sejecem en BenBillyKwijt – verzorgen elk een keer per week een livestream waarin de kijker centraal staat. Tijdens de stream ontvangen de hosts speciale gasten en wordt er vooral veel met de chat gep raat. De eerste stream is op woensdag 27 jul. De komende zes weken zijn er dan elke maandag, woensdag en vrijdag uitzendingen op het Twitch-kanaal 3opTwitch.

NPO Innovatie

De inhoud van de Twitch-streams wordt in samenspraak met de hosts ontwikkeld. Uitgangspunt hierbij is om betekenisvolle interactie met de doelgroep te creëren. De vorm van de stream zal vertrouwd moeten aanvoelen voor de Twitch-gebruiker. Er wordt daarom gekozen voor een soortgelijke (thuis-)setup zoals de grote NL’se Twitchers dat ook doen.

Met dit experiment wordt zo onderzocht of het mogelijk is om structureel en betaalbaar livestreams te produceren vanuit de publieke omroep, en of hier ook daadwerkelijk een nieuwe doelgroep bereikt kan worden.

Het Twitch kanaal van de NTR / 3opTwitch vind je hier.