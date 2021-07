Olympische Spelen uitgebreid te volgen via radio, tv en Internet

De Olympische Spelen gaan vrijdag officieel van start en zijn de komende weken uitgebreid te volgen via radio, televisie en Internet. De Olympische Spelen worden tot en met 8 augustus gehouden in de regio rond het Japanse Tokio. De eerste sporten zijn overigens woensdag al begonnen met hun wedstrijden. Vrijdag is de officiële openingsceremonie.

Eurosport

Discovery/Eurosport heeft de uitzendrechten voor de Olympische Spelen in Nederland. De televisiezenders Eurosport 1 en Eurosport 2 zullen de komende weken volledig in het teken staan van de Olympische Spelen. Abonnees van Ziggo met een Mediabox Next kunnen uitzendingen van Eurosport 4K in 4K-kwaliteit kijken via een speciaal kanaal (voorkeuze 999).

Daarnaast is er veel sport te vinden via de streamingdiensten Eurosport Player en Discovery+. Hiervoor is een apart abonnement nodig. Meer informatie op de website van Eurosport.

NOS

De NOS heeft een sublicentie gekocht van Discovery/Eurosport en zal de komende weken ook veel sport uit Tokio uitzenden. “Met maar liefst 220 uur televisie op de olympische zender NPO 1 en zo’n 120 uur op NPO Radio 1. Plus een 24/7 nieuwsstroom via NOS.nl, de NOS-app en NOS Teletekst. Alle ins en outs uit Tokio zijn dus van vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus bij de NOS te volgen“, aldus de NOS in een persbericht.

Studio Tokio

Vanaf vrijdag is er iedere dag: NOS Studio Tokio. Om 20.30 uur – in het weekend 21.30 uur – op NPO 1 ontvangt Henry Schut vanuit TeamNL Olympic Festival in Scheveningen iedere avond atleten, coaches, analisten én gasten van buiten de sportwereld. Met het belangrijkste sport van de dag, iedere dag een medaillewinnaar aan tafel, een bijzondere rubriek met Joris

Linssen.

NOS Tokio Live

Vanwege het tijdsverschil (het is in Tokio zeven uur later) beginnen de live uitzendingen midden in de nacht en lopen ze door tot halverwege de middag. Tussen het live verslag van de sporten door is er voldoende ruimte voor samenvattingen en hoogtepunten van de sporten die geweest zijn, interviews en het laatste nieuws. Het programma wordt afwisselend gepresenteerd door Tom Egbers, Jeroen Stomphorst, Rivkah op het Veld en Gert van ’t Hof. 02.00 – 06.00 uur, 06.00 – 11.00 uur, 11.00 – 16.00 uur, NPO 1.

NPO Radio 1

Op NPO Radio 1 is er aandacht voor de Olympische Spelen in RadiOlympia. Er zijn drie olympische blokken op de radiozender: ’s Nachts tussen 02.00 – 06.00 uur presenteren Suse van Kleef en Wouter

Bouwman (BNNVARA) de uitzending. Tussen 06.00 – 11.00 uur ’s ochtends wisselt Jurgen van den Berg met Robbert Meeder het nieuws van de dag af met olympisch nieuws en live sport. Tussen 11.00 en 16.00 uur is het de beurt aan Tom van ’t Hek samen met Toine van Peperstraten (AVROTROS) of Ghislaine Plag (KRO-NCRV). Erben Wennemars is in Tokio voor reportages en het laatste nieuws.

Afbeelding: