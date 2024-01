Omroep Flevoland begint vandaag met een vernieuwde programmering op de radio. Zo krijgen bestaande radioprogramma’s een nieuw jasje, een nieuwe programmanaam én er is ruimte voor meer muziek. De programma’s zijn doordeweeks op de radio te horen en live tot 17.00 uur op tv te zien.

Flevoland is Wakker

Elke werkdag beginnen Joline Dalstra en Leo Schouwenaar tussen 06.00 en 09.00 uur met Flevoland is Wakker. Kijkers en luisteraars worden geïnformeerd over het laatste regionale- en landelijke nieuws en praten zij met diverse gasten over actuele zaken.

Flevoland Muziekland

Tussen 09.00 en 11.00 uur volgt Flevoland Muziekland. Via email kunnen Flevolanders hun favoriete artiesten of liedjes doorgeven. Als de aanvraag wordt gehonoreerd maakt de aanvrager kans op een overnachting in Egmond aan Zee inclusief ontbijt en diner.

Herberg Flevoland

Marco Verhagen en Aernout Pleket presenteren van 11.00 tot 14.00 uur Herberg Flevoland. “Dit is een programma met ruimte voor gezelligheid, lokale- en nationale bekende artiesten, cultuur én wekelijkse rubrieken verzorgd door diverse deskundigen zoals autogoeroe Ben van Tilburg en Bernie Duijn met de nieuwste elektronische gadgets. Ook oud-politicus en Zeewoldenaar Henk Krol zal maandelijks zijn persoonlijke krul uitreiken aan een bijzondere Flevolander“, aldus de regionale omroep.

Studio Flevoland

Vanaf 15.00 tot 19.00 uur is Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordy Bouw. Zij ontvangen interessante, opvallende gasten waarmee wordt gepraat over het nieuws van de dag en de achtergronden bij het Flevolandse nieuws.

