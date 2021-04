Omroep MAX komt met ode aan de lokale radio op NPO Radio 1

Aanstaande zaterdag 17 april brengt Omroep MAX tussen 19.00 en 20.00 uur op NPO Radio 1 een ode aan de lokale omroep. Het programma wordt gepresenteerd door Astrid de Jong, de presentator maakte zelf ooit haar debuut op Zaanradio.

Stand van zaken

In het programma is er aandacht voor de huidige stand van zaken rondom de lokale omroepen, de vorming van streekomroepen en de samenwerking met de NOS. Maar ook wordt de financiering besproken en is er aandacht voor bijzondere omroepen en makers.

Dag van de RadioAmateur

Astrid de Jong: “18 april is de dag van de RadioAmateur. Dat is een breed begrip, maar ik verdiepte me even in de liefhebbers, de vrijwilligers. Dat blijkt nog steeds enorm te leven. Toen ik een oproepje deed voor jingles, kreeg ik ze toegestuurd uit alle delen van het land, en van jonge talenten tot oude rotten. Heerlijk om de basis van heel veel radio even in het zonnetje te zetten!”

Luisteren

Luisteren kan zaterdag 17 april via NPO Radio 1. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.