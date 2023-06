Omroep Venlo is vanavond tijdens de uitreiking van de Lokale Media Awards uitgeroepen tot Omroep van het Jaar 2023.

“Sterke organisatie”

De speciale vakjury onder leiding van Milouska Meulens, prijst ‘de sterke organisatie van de omroep, die hierdoor midden in de samenleving staat en de kwaliteit van de nieuwsproducties weet te bewaken. Een zeer professionele omroep waar zowel jonge, energieke als meer ervaren medewerkers onderdeel van uitmaken.’

Presentatietalent van het Jaar

De zeven genomineerden voor de Lokale Media Award Presentatietalent werden tijdens het Talentenweekend op 3 en 4 juni jongstleden door professionals uit het vak ondergedompeld in video-, interview- en presentatietrainingen. Op basis van dit weekend is de uiteindelijke winnaar bepaald: Tara Boxman van omroep SCHIE is uitgeroepen tot Presentatietalent van het Jaar.

Beste journalistieke producties

De winnaars in de categorieën nieuws en achtergronden, audio, video en innovatie werden beoordeeld aan de hand van drie criteria: professionalisering/vernieuwing, lokale journalistiek/lokale democratie en lokale verbondenheid/impact.

Winnaar categorie ‘Audio’: ‘Er is geen feestje’ van Omroep Organisatie Groningen (OOG)

Winnaar categorie ‘Video’: ‘Expeditie010’ van OPEN Rotterdam

Winnaar categorie ‘Nieuws en achtergronden’: ‘Vrije Val’ van Omroep Horst aan de Maas

Winnaar categorie ‘Innovatie’: ‘Algoritme in Rotterdam’ van OPEN Rotterdam

