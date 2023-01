Den Haag FM en Omroep West zenden vandaag live uit tijdens de Haagse Mediadag. In het Amare aan het Spuiplein vindt de Haagse Mediadag plaats waar de lokale media uit Den Haag zich presenteert aan het publiek. De open dag in Amare is gratis te bezoeken.

Lokale media

De lokale media van Den Haag waaronder Den Haag FM, FunX, Radio Tonka en RTV Discus laten zien wat ze doen en hoe ze werken. Daarnaast zijn er workshops waar je zelf een jingle kan maken of aan de slag kan met het weerbericht met Omroep West-weerman Huub Mizee.

Artiesten

Ook zijn er de hele dag artiesten zoals Cesar Zuiderwijk, Nordin, Jhilani Wijsman, Boris van de Lek, Curt Fortin en Jessica Mendels, de Haagse Michael Jackson en de Haagse Amy Winehouse.

Meekijken en bezoeken

Live meekijken kan via deze pagina. De Haagse Mediadag is te bezoeken van 10:00-16:00 uur in Amare op het Spuiplein 150 in Den Haag. De open dag is voor iedereen gratis toegankelijk. Meer informatie via deze pagina.