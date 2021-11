Omroepstichting ZuidWest heeft het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen gekregen. ZuidWest (ZuidWest TV, ZuidWest FM en ZuidWest Update) is de streekomroep voor Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht.

Kracht en invloed

Marc Visch, directeur-bestuurder van de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO): “ZuidWest TV toont de kracht en meerwaarde van een lokale omroep aan. Naast de multimediale informatievoorziening waarmee ze de inwoners in West-Brabant continu op de hoogte brengen van de actualiteiten en achtergronden in de streek, weten zij de burger en maatschappelijke organisaties op verschillende manieren te betrekken bij hun werk. Zo zijn ze gevestigd in een pand samen met een mbo-opleiding en kunnen de inwoners hun verhaal kwijt bij de ombudsman. Een uniek project.”

Keurmerk Nederlandse Streekomroepen

Het keurmerk maakt de journalistieke kwaliteit en professionaliteit van lokale omroepen inzichtelijk. Het stelt objectief toetsbare eisen ten aanzien van onder meer de efficiëntie en het productaanbod, die onafhankelijk worden getoetst door het Keurmerkinstituut. Streekomroepen die op alle criteria voldoende scoren mogen het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen voeren bij hun dienstverlening. Het keurmerk geeft invulling aan het mediawettelijk bepaalde Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA). Het keurmerk is drie jaar geldig en kent een tussentijdse controle halverwege deze periode.

ZuidWest TV behoort nu samen met Dtv (Oss/Bernheze en Uden), OOG (Groningen), WOS (Westland, Maassluis en Midden-Delfland) en OPEN Rotterdam (Rotterdam) tot de omroepen met een keurmerk.

Meer informatie op website NLPO.

