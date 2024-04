Vandaag, maandag 8 april, is Omroep ZVL Radio van start gegaan in Zeeuws-Vlaanderen. De radiozender is een samenwerking van de lokale omroepen van Omroep Hulst, GO-RTV (Terneuzen) en RTV Scheldemond.

Samenwerking

De drie lokale omroepen Omroep Hulst, GO-RTV (Terneuzen) en RTV Scheldemond hebben vorig jaar besloten om in 2025 samen te gaan voor één streekomroep voor de regio Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf vandaag is deze samenwerking in de praktijk gebracht met een gezamenlijke radiozender onder de naam Omroep ZVL Radio. “Dichtbij en betrokken” is de slogan die het karakter van de omroep benadrukt. Dat betekent naast muziek vooral actualiteiten en nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen.

Luisteren

De radiozender is in Zeeuws-Vlaanderen te beluisteren via diverse FM-frequenties en digitale radiopakketten. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet. Meer informatie over de ontvangstmogelijkheden vind je hier.