ONS, Mezzo, RTL Telekids en Animal Planet in de digitale etalage

In de maand juni staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage als zogenaamde zender van de maand.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Animal Planet

Natuur- en dierenliefhebbers opgelet: Animal Planet is de hele maand juni zender van de maand bij Caiway. Op kanaal 21 zap je vanaf 2 juni dus rechtstreeks de wildernis in, en geniet je van de allerleukste programma’s over dieren, de natuur en het ruige buitenleven. Meer informatie op de website van Caiway.

RTL Telekids

Bij aanbieder Online.nl is de kinderzender Telekids de zender van de maand in juni. De zender is te zien via kanaal 20 van het digitale televisiepakket van Online. Meer informatie via deze pagina.

Mezzo

Bij aanbieder T-Mobile Thuis is de muziekzender Mezzo de zender van de maand en voor alle abonnees van T-Mobile Thuis te zien via kanaal 18.

ONS

Bij aanbieder SKV uit Veendam is de televisiezender ONS de zender van de maand in de maand juni. De zender is voor alle abonnees met digitale televisie te zien via kanaal 999.

Extreme Sports Channel

Bij aanbieder Kabelnoord is Extreme Sports Channel de zender van de maand en te zien via kanaal 13 in de maand juni. Meer informatie via deze pagina.

RTL Lounge

Al eerder was bekend geworden dat bij KPN de RTL-themazender RTL Lounge de zender van de maand is in juni. De zender is voor iedereen met Interactieve Televisie te zien via kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel uit het van het aanvullende Pluspakket.

Ziggo

Aanbieder Ziggo is al enige tijd gestopt met het aanbieder van een zender van de maand. Wel heeft de aanbieder in de maand juni een aantal televisiezenders gratis beschikbaar gesteld in verband met de coronacrisis. Meer informatie hierover vind je hier.