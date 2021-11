Na Ziggo is ook KPN gestart met het doorgeven van lokale televisiezenders in HD-kwaliteit.

KPN

RTV Lansingerland wordt sinds dinsdagmiddag doorgegeven in HD-kwaliteit via KPN’s Interactieve Televisie in de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland. “Als je al zoveel jaar in HD-kwaliteit filmt, maar de mogelijkheden er niet zijn bij de providers om het in HD uit te zenden is dat balen. Ons uitzendsysteem is al wel jaren in HD-kwaliteit. Echter het uitzenden van de hoge kwaliteit was dus jaren alleen zichtbaar op onze website via de stream en Youtube. Maar daar is nu verandering in gekomen en daar zijn we als omroep erg blij mee.“, aldus Patrick van Uffelen van de lokale omroep.

Ziggo

Voorlopig is RTV Lansingerland alleen bij KPN te zien in HD-kwaliteit. Bij Ziggo wordt de omroep nog niet doorgegeven in de hogere kwaliteit. Ziggo is overigens wel bezig met het opwaarderen van het televisiesignaal van lokale omroepen naar HD-kwaliteit. Dit wordt per regio doorgevoerd. Zo worden een aantal lokale omroepen in het verzorgingsgebied rond Leiden / Alphen aan den Rijn sinds begin deze maand in HD-kwaliteit doorgegeven. Het gaat momenteel om de lokale omroepen BR6 (Bodegraven-Reeuwijk) en SleutelstadTV (Leiden).

Andere lokale omroepen in deze regio zoals Unity (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) als RTV Katwijk hebben aangegeven dat zij wel in HD-kwaliteit gaan uitzenden bij Ziggo

maar tot op heden wordt dit signaal door Ziggo nog in standaardkwaliteit (SD) doorgegeven. Studio Alphen gaat eerst haar technische faciliteiten verhuizen naar een nieuw onderkomen en in de loop van volgend jaar in HD-kwaliteit uitzenden bij zowel Ziggo als KPN.