De zendmast in Roermond is de komende periode te bewonderen als grootste kerstboom van Limburg.

Grote kerstboom

Vanavond, zaterdag 11 december, wordt de zendmast in IJsselstein weer omgetoverd tot een grote kerstboom. De zendmast is dit jaar echter niet de enige zendmast die tijdelijk als kerstboom functioneert. In Roermond is de zendmast deze week ook voorzien van kerstverlichting. De komende periode is 157 meter hoge toren “versiert” met lampjes en lasers. Deze week werd de kerstboom officieel in gebruik genomen door gouverneur Emile Roemer en de burgemeester van Roermond.

Toren7

De hoge kerstboom is een initiatief van Toren7. Toren7 exploiteert een datacentrum in de televisietoren van Roermond. “De toren is een symbolische kerstboom“, legt initiator Harold Schaepkens uit tegenover 1Limburg. “Met Koningsdag is de toren oranje en met carnaval rood, geel en groen. Voor kerst maken we hem groen, goud en rood“.

Rond de jaarwisseling staat een lasershow gepland rond de zendmast in Roermond. Meer informatie over de verlichting op de toren vind je hier. De lampjes zijn in de “donkere uren” te zien via een webcam.

