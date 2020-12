Ook Ziggo ziet record pieken op netwerk tijdens tweede lockdown

Net als KPN ziet ook Internetaanbieder Ziggo nieuwe records in het gebruik van zijn diensten tijdens de tweede corona lockdown. Eerder al gaf KPN aan meer Internetverkeer te zien op haar netwerk.

Hoger dan in de eerste lockdown

Tijdens de eerste lockdown was het gebruik ongeveer 20-25% hoger dan gebruikelijk. Dit aantal is bij aanvang van de tweede lockdown nog eens met 10-15% verhoogd aldus Ziggo. Recordpieken zijn in zowel de avonden als overdag geconstateerd.

“Ingesteld op stijgen netwerkgebruik”

“VodafoneZiggo is vertrouwd met continu stijgend netwerkgebruik; hier zijn de processen op ingericht, die ook nu hun werk doen om de extra groei op te vangen. Er is dan ook voldoende netwerkcapaciteit aanwezig om te voorzien in de behoeften van internetverbruik tijdens deze tweede lockdown.”, aldus de aanbieder.

All time high record

Volgens Ziggo was er afgelopen dinsdag, 15 december, een all time high record van de downstreamdiensten, bijvoorbeeld voor het gebruik van Netflix. Dit soort pieken liggen bijna altijd in de avond. Daarnaast is afgelopen donderdag, 17 december, een record geconstateerd op de upstream diensten als internet en video bellen. Deze pieken liggen bijna altijd overdag.

Kerstvakantie

Het bedrijf verwacht in de kerstvakantie aanhoudend veel internetverkeer, met veel gebruik van internet en videodiensten. Na de kerstvakantie wordt weer een hoger gebruik verwacht doordat mensen dan vanuit huis werken en doordat scholen massaal digitaal onderwijs gaan geven. De verwachting is dat dit aan zal houden tot minimaal 19 januari.

