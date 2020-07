Opnieuw recordaantal inzendingen NTR Podcastprijs

Uit een recordaantal van 52 inzendingen zijn gisteren de genomineerden voor de NTR Podcastprijs 2020 bekend gemaakt.

Prijs

De NTR Podcastprijs is de aanmoedigingsprijs voor jonge podcastmakers uit Nederland en Vlaanderen en wordt 30 augustus a.s. uitgereikt. Van elke genomineerde podcast wordt een aflevering uitgezonden in Radio Doc (NTR/VPRO). Ook zijn de podcasts van de genomineerden te vinden via de Facebookpagina van de NTR Podcastprijs en in de grote podcast-apps.

Nominaties

Dit jaar zijn er vier genomineerden uit Vlaanderen en zes uit Nederland. Opvallend is het aantal inzendingen uit niet-journalistieke hoek. Spoken-word artiesten, conservatoriumstudenten en studenten van theateropleidingen zijn ieder jaar beter vertegenwoordigd. De genomineerden zijn:

Renee Demeulemeester – Een Koud Kunstje

Misha Melita – Sheherazade

Joost Schulte – GeschiedLied

Sanne van Otten – Aarde in de Stad

Max-Lena vanden Eynde – Na het Applaus

Josia Brüggen, Nina Eshuis, Julia Vie, Willem Hilhorst – Hartkloppingen

Thomas van Veen – De fragiele droom

Marie van Uytvanck – Uit de PodKast

Djuna Kramer – Nu het nog kan

Ischa den Blanken, Bastiaan Benjamin, Max Ligtenberg – Danny|Jenny

Prijzen

Een onafhankelijke vakjury bepaalt welke van de nominaties de eerste en tweede prijs in de wacht slepen. Naast deze prijzen, die worden uitgereikt op 30 augustus, is er ook dit jaar weer een Publieksprijs. De podcast die op de Facebookpagina van de NTR Podcastprijs de meeste likes krijgt, ontvangt 30 augustus deze onderscheiding.

Uitzendingen

De podcasts zijn op zondag 26 juli, 2, 9, 16 en 23 augustus 2020 te horen in Radio Doc, 21.00 uur op NPO Radio 1. Meer informatie via https://www.nporadio1.nl/podcasts/ntr-podcastprijs