Overeenkomst ProRail en Cellnex: beter mobiel bereik op het spoor

ProRail heeft een contract afgesloten met zendmastenbedrijf Cellnex. Het contract zorgt er onder meer voor dat het mobiele bereik op het Nederlandse spoornetwerk over enkele jaren volledig dekkend is, ook op afgelegen plekken. Het betekent meer comfort voor treinreizigers; een vereiste voor bijvoorbeeld meer internationaal treinreizen over middellange afstanden.

“Meer reizigers, meer datavraag”

Arjen Boersma, Chief Information Officer bij ProRail: “Het aantal treinreizigers in Nederland neemt de komende twintig jaar met zeker 30 procent toe. Dat betekent ook dat meer mensen in de trein mobiel bereik en internet nodig hebben. Met deze stap slaan we dus twee vliegen in een klap: enerzijds creëren we een belangrijke voorwaarde voor het laten rijden van meer treinen, en anderzijds helpt het telecomproviders en vervoerders om te zorgen dat die mensen in de trein straks allemaal nog beter mobiel bereik hebben.”

ProRail als telecomprovider

ProRail is een van de vier telecomproviders van Nederland, naast T-Mobile, Vodafone en KPN. Het zogenoemde GSMR-netwerk is bedoeld voor data- en telefonieverkeer om treinen te kunnen laten rijden. Dit netwerk gebruikt momenteel vierhonderd antennemasten die veelal op gebouwen hangen. ProRail kan die antennemasten gebruiken voor GSM-R.

5G

De publieke telecomproviders KPN, Vodafone en T-Mobile gebruiken de masten om het mobiel bereik te verbeteren en te vergroten. Ook biedt het hen de mogelijkheid om 5G uit te rollen. Met de komst van 5G worden steeds meer nieuwe toepassingen mogelijk.

Tachtig masten

Het contract met Cellnex houdt in dat deze partij de komende twee jaar tachtig masten neerzet op spoorgrond die zij van ProRail pacht. Daarnaast mag Cellnex de masten ook aan andere partijen verhuren en mag het nog eens honderd masten aanleggen op ProRail-grond. Het contract creëert een win-winsituatie. ProRail bespaart 30 procent aan investerings- en beheerkosten. Dat komt neer op vele tientallen miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld.

