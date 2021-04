Oxxio stopt met aanbieden, internet, tv en telefonie

Energiebedrijf Oxxio stopt per 1 juni met het aanbieden van internet, televisie en telefonie. De aanbieder gaat volgens een bericht op haar website terug naar de basis: energie.

Kernactiviteiten

Oxxio wil zich volledig richten op haar kernactiviteiten: een klantgericht productenaanbod in de energie. “De verbreding buiten de energiesector met Internet, TV & Bellen biedt klanten een totaalpakket, maar vraagt van de organisatie ook een apart werkproces. Reden voor Oxxio om de focus terug te brengen naar energie en de (online) dienstverlening aan de klant verder te ontwikkelen. Deze keuze betekent ook dat we onze dienstverlening op het gebied van Internet, TV & Bellen op termijn overdragen“, aldus de aanbieder.

Naar KPN

Per 1 juni aanstaande worden de klanten die Internet, TV & bel-diensten afnemen van de energieleverancier overgedragen aan KPN. “Met behoud van dezelfde voordelige tarieven en voorwaarden die onze klanten op dat moment bij Oxxio hebben. Voorlopig blijft Oxxio de dienstverlening aan deze klanten doen, ook na 1 juni, maar dan namens KPN. Dus voor vragen kun je dan nog bij Oxxio terecht. Pas na de zomer gaat Internet, TV & Bellen technisch over naar KPN“, aldus de aanbieder.

In 2018 begon Oxxio met het aanbieden van telecomdiensten. Meer informatie op de website: oxxio.nl/kpn