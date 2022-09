Onder andere Paul de Leeuw doet mee aan de recordpoging podcast maken tijdens de Dutch Media Week.

Dutch Media Week

Dutch Media Week promoot, stimuleert en viert media. Van 3 tot en met 9 oktober 2022 laat het festival zowel maker als gebruiker ervaren hoe belangrijk media zijn in ons dagelijks leven.

Podcast

Tijdens de 7e editie van Dutch Media Week wordt de podcast uitgebreid in de spotlights gezet door middel van een recordpoging podcast maken waarbij, met de hulp van vele bekende en onbekende podcasters, totaal zo’n 200 uur onafgebroken podcasts worden gemaakt. De recordpoging begint op zaterdagochtend 1 oktober en wordt afgesloten door cabaretier en schrijver Vincent Bijlo op zondagmiddag 9 oktober.

Bekende Nederlanders

Inmiddels is bekend geworden dat Paul de Leeuw twee afleveringen van zijn podcast ‘De Leeuw lult verder’ tijdens de recordpoging gaat maken. Samen met zijn ‘meeluller’ Hans Kesting ontvangt hij onder andere Giel Beelen als gast. Daarnaast doet ook de ‘Dit was de radio’ podcast, met onder andere Harm Edens, mee en heeft Bastiaan Meijer van PodBast bekendgemaakt dat Rik van de Westelaken tijdens de recordpoging als gast aanschuift.

Bekende podcasts

Behalve Vincent Bijlo, ‘De Leeuw lult verder’, de PodBast en ‘Dit was de radio’ hebben ook podcasts als de Lesbische Liga Podcast, VINK, Televisië, Content Wars, ‘Daar bleef je voor thuis!’, RadioReuzen en de Boer Zoekt Podcast al aangegeven deel te nemen aan de recordpoging.

Podcast Summit Live

Tijdens Dutch Media Week vindt op dinsdag 4 oktober ook het Podcast Summit Live plaats. Succesvolle podcastmakers en -experts delen hun tips & tricks met podcasters (to be). Ze vertellen hoe ze hun podcast nóg succesvoller kunnen maken en er geld mee kunnen verdienen. Naast het opdoen van kennis en inspiratie is er natuurlijk ook ruime gelegenheid om te netwerken met mede-podcastmakers.

Meer informatie via deze website.