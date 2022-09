Peter Rijsenbrij wordt radiodirecteur van Grand Prix Radio. Hij krijgt vanaf begin oktober de leiding over het landelijke online/DAB+ radiostation van Olav Mol en Alexander Stevens. Rijsenbrij was voorheen onder meer programmadirecteur en music-director bij Radio 10.

“Knowhow”

“Het is fijn om met Peter verder te bouwen aan onze radiostation, hij heeft de knowhow die aansluit bij onze ambitie om de positie van Grand Prix Radio in de Nederlandse radiomarkt verder te verstevigen”, aldus Olav Mol. “Door de unieke content van Grand Prix Radio groeit de populariteit van het station enorm en met de expertise van Peter kan de radiozender doorgroeien in het radiolandschap.”

“Pole position”

“We komen met nóg meer Formule 1, zoals de live verslaggeving van alle Formule 1-trainingen, kwalificaties en wedstrijden met Olav Mol en Jack Plooij maar ook met meer populaire presentatoren en programma’s. Dat resulteert in een combinatie van frisse muziek, Formule 1-informatie en vormgeving”, aldus Rijsenbrij. “Wat ons doel is? Grand Prix Radio net als Max Verstappen op pole position zetten”.

Premium content

Sinds kort is de radiozender ook begonnen met het aanbieden van betaalde premium nieuwsberichten via haar app op iOS en Android. “Voor een klein bedrag per maand krijg je nog meer unieke verhalen, video’s en foto’s over de autosport. Met Grand Prix Radio Premium krijg je niet alleen exclusieve informatie over Formule 1, maar steun je ook de constante ontwikkeling van het enige Nederlandse online en DAB+ radiostation over de autosport.“, aldus de radiozender op haar website.