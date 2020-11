Petitie gestart voor behoud lokale omroep Midvliet

Er is een petitie gestart op Internet voor behoud van de lokale omroep Midvliet. De omroep kan zowel haar licentie in Leidschendam-Voorburg als Wassenaar kwijtraken.

Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

Midvliet is momenteel de publieke lokale omroep voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Zowel het college van B&W in de gemeente Leidschendam-Voorburg als Wassenaar hebben aangegeven in hun advies niet de voorkeur te geven aan de huidige lokale omroep Midvliet. In Leidschendam-Voorburg is het voornemen om de licentie voor de komende vijf jaar te gunnen aan Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg (LVTV). In Wassenaar gaat de voorkeur van het college uit naar Stichting Lokale Media Wassenaar (Unity.nu).

De gemeenteraad geeft uiteindelijk aan welke omroep de voorkeur krijgt en het Commissariaat voor de Media besluit uiteindelijk wie de licentie voor publieke lokale omroep voor de komende vijf jaar krijgt.

Petitie

Een groep luisteraars van Midvliet is nu een petitie gestart om het college van Leidschendam-Voorburg en Wassenaar op andere gedachten te brengen. De petitie is inmiddels door een kleine 300 personen ondertekend. “Shirley Taylor & Jason Gilbert zijn een Voorburgs Zangduo en zijn geschrokken van de berichtgeving over Midvliet. Dus zijn ze deze Petitie gestart. Hiermee willen zij het College overtuigen hun voorgenomen advies aan te passen“, aldus de petitie.

Tekenen kan hier.