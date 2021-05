Er is een online petitie gestart voor het behoud van de zendtijd van de televisieprogramma’s Kassa (BNNVARA)en Radar (AVROTROS).

Halvering zendtijd

De NPO is voornemens om Radar en het programma Kassa in te korten. Daarnaast is de NPO van plan om Kassa te verplaatsen van de zaterdag- naar de maandagavond. Beide consumentenprogramma’s zouden dan afwisselend op maandag worden uitgezonden. Zowel Radar als Kassa vinden de ideeën van de NPO onbegrijpelijk. “Consumentenprogramma’s zijn van grote maatschappelijke waarde“, aldus Radar in een reactie op haar website.

Petitie

Kijkers zijn een petitie gestart tegen de plannen van de NPO. “De Netmanagers van de NPO zijn van mening dat de consumentenprogramma’s op NPO1, met meer dan een miljoen kijkers per uitzending, hun zendtijd moeten halveren. Daarbij wordt er totaal niet stil gestaan bij de impact van deze programma’s en hoeveel knellende zaken er bestaan waarin de burger zich niet begrepen of gehoord voelt. Al tientallen jaren houden KASSA en RADAR de vinger aan de pols in deze sterk veranderende maatschappij. De programma’s ogen fris, worden vol passie en enthousiasme gemaakt – in het belang van de burger – en maken het verschil voor het individu én de grote groep. Hoezo halveren qua zendtijd?“, aldus de initiatiefnemers.

De petitie kan hier worden getekend. De petitie is inmiddels bijna 25.000 keer getekend.