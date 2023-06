Het muziekfestival Pinkpop is komend weekeinde weer uitgebreid te volgen via de NPO op 3FM, NPO 3 en NPO 2 extra.

3FM

Tijdens Pinkpop zendt 3FM het hele weekend live vanaf de 3FM-studio op het festivalterrein in Landgraaf uit. Vrijdag 16 juni van 16.00 tot 01.00 uur, zaterdag 17 juni van 13.00 tot 01.00 uur en zondag, de laatste dag, ook van 13.00 tot 01.00 uur. Tijdens die uren komen onder meer Editors, The Haunted Youth, Goldkimono, Rondé, Donnie, Goldband en DI-RECT langs voor interviews, doen 3FM-dj’s live verslag vanaf het festivalterrein en kunnen de thuisblijvers meegenieten van live-optredens.

Liveshows

3FM staat op vrijdag vooraan bij het optreden van Niall Horan en is later die avond live bij The War On Drugs. Daarna kunnen liefhebbers van Editors om 20.30 uur de volledige show volgen via de 3FM-kanalen. Op Pinkpop-zaterdag begint de live-avond met het gehele optreden van Queens Of The Stone Age, waarna niemand minder dan headliner Robbie Williams vanaf 22.00 uur exclusief en volledig te volgen is via 3FM. Op zondag, de laatste dag van Pinkpop, kunnen DI-RECT-fans de liveshow vanaf 15.00 meemaken op de radiozender en online kanalen. Meer informatie via de website van de radiozender.

NPO 3

Vera Siemons, Eva Cleven en nieuwkomer Raven van Dorst doen uitgebreid verslag op televisie via NPO 3 van Pinkpop.

Zaterdag 17 juni 22.15 tot 23.45 uur op NPO 3 (BNNVARA/NTR/VPRO)

Zondag 18 juni 20.10 tot 23.10 uur op NPO 3 (BNNVARA/NTR/VPRO)

NPO 2 extra

Dit jaar is Pinkpop ook weer live te volgen op NPO 2 extra. Vanaf vrijdagmiddag (13.30 uur) tot zondagavond laat (01.00 uur) is daar een driedaags live-marathonverslag van Pinkpop 2023 te zien.

Na Pinkpop 2023 verzorgt de NTR voor genoeg napret: in vijf afleveringen zie je van maandag 19 t/m vrijdag 23 juni om 22.00 uur de mooiste concerten van de afgelopen editie in lekker lange blokken. NPO 2 extra is te zien via diverse digitale televisie-aanbieders en Internet.

Sociale media: