Piratenzender Radio Cuna krijgt tweede leven op Internet

Voormalig piratenzender Radio Cuna uit Zoetermeer is weer te beluisteren: dit keer niet op de FM maar via Internet.

Verleden

Radio Cuna zond in de jaren tachtig uit vanuit Zoetermeer op 95.2 MHz. Radio Cuna was naast Sweetlake City en Groeistad Radio een populaire radiozender in de jaren tachtig in de regio Zoetermeer. De radiozender heeft uitgezonden tussen 1983 en 1987 vanaf diverse locaties in Zoetermeer. De illegale radiozender is in die vijf jaar tijd bijna dertig maal uit de lucht gehaald door de plaatselijke politie in samenwerking met de Radio Controle Dienst (RCD).

Geschiedenis

Lex van Amstel, een voormalig medewerker van Radio Cuna, heeft nu de geschiedenis van de radiozender op Internet geplaatst. Er is op de website veel geluids- en beeldmateriaal te vinden. Daarnaast wordt er op de website uitgebreid stilgestaan bij de diverse zendlocaties die de radiozender heeft gehad.

Livestream

Sinds kort zijn er ook weer radio-uitzendingen te horen van Radio Cuna. Dit keer niet via de FM maar via Internet. De livestream bevindt zich nog in een testfase maar kan hier worden beluisterd.

Meer informatie: https://www.radiocuna.nl/

Audio: