De Nederlandse Publieke Omroep biedt vanaf vandaag een aantal podcasts van de regionale publieke omroepen aan.

“Regionaal karakter”

“De geselecteerde podcasts hebben een herkenbaar regionaal karakter en spreken tegelijkertijd een breed publiek aan.”, aldus de NPO in een persbericht. De podcasts zijn te beluisteren via de apps en sites van NPO Radio 1 en de NPO Luister-app.

“Logische stap”

Jurre Bosman, directeur audio NPO: “De regionale omroepen maken podcasts die voor de rest van Nederland interessant zijn en vormen een mooie aanvulling op het aanbod van de landelijke omroepen. Het aanbieden van deze podcasts via onze platforms is een logische volgende stap in de samenwerking tussen de regionale publieke omroepen en de NPO. De verhalen uit de regio zijn zo voor een breed publiek gemakkelijk te ontdekken.”

Matthijs Nieuwenhuis, voorzitter van het overleg van hoofdredacteuren van de regionale omroepen: “Door de steeds intensievere samenwerking versterken we elkaar en bieden we meer ruimte aan verhalen uit de verschillende regio’s in Nederland. Daarmee doen we recht aan de grote culturele diversiteit in ons land. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe we ook op gebied van techniek de handen ineen kunnen slaan, zodat we de distributie van podcasts naar de diverse kanalen in de toekomst nog gemakkelijker maken.”

Een overzicht van de podcasts van regionale omroepen die beschikbaar zijn via de NPO vind je hier.