Regionale commerciƫle televisiezender Podium TV uit Heerenveen stopt per 1 januari aanstaande met haar uitzendingen. Dit bericht de televisiezender via haar social media kanalen.

Sinds 2014

De televisiezender die in grote delen van Noord Nederland te zien is via digitale televisiepakketten van Ziggo, SKV, Caiway en KabelNoord begon haar uitzendingen op 1 maart 2014. Wereldwijd is de zender te zien via het Internet. De zender zendt voornamelijk evenementen en sportwedstrijden uit het Noorden van Nederland uit.

Stekker eruit

De zender stopt per 1 januari aanstaande met haar uitzendingen. “Na 7 jaren vele mooie live-uitzendingen en programma’s te hebben gemaakt stopt Podium TV. Wij willen iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt“,aldus de televisiezender op haar Facebook-pagina. Het facilitaire bedrijf achter Podium TV gaat verder als Utilitys.

