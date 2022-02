Polderpop Radio is sinds kort ook in Noord-Oost Brabant via de digitale ether (DAB+) te beluisteren. De uitzendingen van de radiozender zijn te horen via kanaal 6A.

Polderpop Radio

Polderpop Radio begon haar uitzendingen in 2019 via de middengolf (819 kHz). Sinds juni van het vorige jaar is de radiozender in de regio Eindhoven via de digitale ether te beluisteren via kanaal 7B. Polderpop Radio biedt de luisteraar een mooie mix tussen muziek van eigen bodem en de beste ‘oldies’ van de hele wereld.

Uitbreiding

Sinds kort is de radiozender ook in Noord-Oost Brabant te beluisteren via DAB+ (kanaal 6A). Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

Soul Radio

In de regio Almere is sinds kort Soul Radio te beluisteren via DAB+ op kanaal 10C. De radiozender zendt al jaren uit via Internet. De radiozender heeft nog niet gereageerd op vragen van deze website over de uitzendingen via DAB+.