PowNed en NPO 3FM gaan aanstaande woensdag een innovatief experiment uitvoeren met Artificial Intelligence tijdens de middagshow Barend en Benner. Tijdens de radioshow, tussen 16:00 en 19:00 uur te horen op 3FM, zal een chatbot worden ingezet als radiomaker.

Onderzoek

Het experiment is bedoeld om te onderzoeken hoe AI kan bijdragen aan de toekomst van de radio. Door de chatbot te laten meedoen aan de radioshow, hopen de makers te achterhalen of de technologie al zover is dat het de menselijke radiomaker kan vervangen.

ChatGPT

Het experiment zal gebruik maken van chatbot ChatGPT van OpenAI, die in staat is om te communiceren in verschillende talen, waaronder Nederlands. Luisteraars van 3FM kunnen het experiment live volgen en hun mening geven via social media.

“Het experiment met ChatGPT geeft ons de kans om te zien hoe ver de technologie al is en of het onze rol als dj’s kan vervangen. We zijn erg benieuwd naar de resultaten en we hopen dat onze luisteraars net zo nieuwsgierig zijn als wij”, aldus Barend van Deelen.

De uitzending is woensdag 1 februari tussen 16-19 uur te horen.