De komende week is het voetbaltoernooi Premier League Summer Series live te volgen via Viaplay.

Premier League Summer Series

De Premier League Summer Series is een toernooi dat wordt gespeeld in de Verenigde Staten als voorbereiding op het Premier League-seizoen. De volgende clubs uit de Premier League doen mee aan dit toernooi: Aston Villa, Brentford, Brighton & Hove Albion, Chelsea, Fulham en Newcastle United. Er wordt onder andere gespeeld in de Amerikaanse steden Atlanta, New York,

Orlando en Philadelphia.

Viaplay

Alle wedstrijden uit de Premier League Summer Series zijn live te zien op de streamingdienst Viaplay. De eerste wedstrijd die op het programma staat is Chelsea – Brighton. Deze wedstrijd is in de nacht van zaterdag op zondag te zien vanaf 0.50 uur op de streamingdienst. Het toernooi duur tot 30 juli. Het complete spelschema vind je hier.